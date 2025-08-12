Отели Турции могут отказаться от шведского стола

В первую очередь это фрукты и овощи — 35% из них выбрасываются, даже не используя в приготовлении еды. Помимо того, ежедневно в мусор отправляется около 12 миллионов хлебобулочных изделий. Сокращение этой цифры хотя бы на 5% позволит накормить 900 тысяч семей в течение года.