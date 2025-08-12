Отели Турции могут отказаться от шведского стола

Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит соответствующий доклад главе республики Тайипу Эрдогану. Планируется, что он будет направлен главе государства в течение двух месяцев.
По данным турецкого фонда TİSVA, ежегодно в стране выбрасывается около 23 миллионов тонн пищевых отходов.
В первую очередь это фрукты и овощи — 35% из них выбрасываются, даже не используя в приготовлении еды. Помимо того, ежедневно в мусор отправляется около 12 миллионов хлебобулочных изделий. Сокращение этой цифры хотя бы на 5% позволит накормить 900 тысяч семей в течение года.
Тема отказов от системы «все включено» или «турецкого завтрака» поднимается в стране регулярно, причиной называется борьба с пищевыми отходами. Сообщалось, что в месяц потери отелей могут составлять более 17 тысяч долларов из расчета на тысячу гостей по причине того, что гости склонны набирать больше еды, чем могут съесть.