Почти 90 электробусов нового поколения вышло на 11 маршрутов в Москве

На 11 столичных маршрутов вышло 85 электробусов нового поколения, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Уже 85 новых электробусов российского производства КамАЗ-52222 поколения А5 пришло в парки Мосгортранса. Современные машины выходят на новые экологичные маршруты столицы и делают поездки пассажиров еще комфортнее. Электробусы нового поколения можно встретить уже на 11 маршрутах города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новых электробусах установлена улучшенная климатическая система, площадь накопительной площадки стала больше на 15%, средние и задние двери открываются наружу и не занимают место в салоне.

«Современный экологичный транспорт снижает количество выбросов в окружающую среду. В 2025—2027 годах в столицу придет 1,1 тыс. электробусов. Продолжаем запускать самый современный наземный городской транспорт и развивать сеть экологичных маршрутов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

