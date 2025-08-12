Почти 90 электробусов нового поколения вышло на 11 маршрутов в Москве

«Уже 85 новых электробусов российского производства КамАЗ-52222 поколения А5 пришло в парки Мосгортранса. Современные машины выходят на новые экологичные маршруты столицы и делают поездки пассажиров еще комфортнее. Электробусы нового поколения можно встретить уже на 11 маршрутах города», — говорится в сообщении.