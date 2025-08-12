Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из районов Ростовской области ввели карантин из-за зарослей амброзии

Очередной карантин из-за амброзии ввели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском муниципальном районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии полыннолистной. Об этом говорится на сайте управления Россельхознадзора.

Особый фитосанитарный контроль потребовался в Каменоломненском городском поселении. Местным жителям временно запрещено выращивать семена и пасти скот в зоне действия карантина, который установили на площади в 58,1 га.

К слову, ранее карантин из-за амброзии ввели и в некоторых других территориях региона. Напомним, указанный сорняк обычно вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, он устойчив к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.

Подпишись на нас в Telegram.