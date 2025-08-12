В одном из районов Ростовской области ввели карантин из-за зарослей амброзии

К слову, ранее карантин из-за амброзии ввели и в некоторых других территориях региона. Напомним, указанный сорняк обычно вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, он устойчив к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.