Alaska Landmine: встреча Путина и Трампа может пройти в отеле в Гирдвуде

Однако сейчас в Гирдвуде забронировать отель на 15−16 августа невозможно в принципе, а цены на гостиничные номера в Анкоридже взлетели после того, как было объявлено о встрече президентов России и США на Аляске. Однако, вероятно, саммит лишь подстегнул ажиотаж. Вот уже несколько лет в этом штате наблюдается туристический бум. ~Летом 2022 года издание Alaska’s New Source сообщало, что многие отели в Анкоридже забронированы полностью: путешественники жаловались, что остановиться на одну ночь удается только в неприятном дешевом мотеле.~