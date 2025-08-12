Ричмонд
Карагандинский университет имени Букетова стал национальным

Карагандинский вуз имени Е. А. Букетова получил статус национального университета. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

По его словам, это решение можно назвать справедливым и историческим. До 1991 года в Казахстане существовало всего два университета со статусом национального — КазГУ и КарГУ, что подтверждает высокий уровень и потенциал карагандинского вуза как в прошлом, так и сегодня.

Новый статус — это не только признание заслуг университета, но и отправная точка для новых возможностей в науке, образовании и профессиональном развитии. Это также означает увеличение финансирования из бюджета, рост заработной платы преподавателей и развитие материально-технической базы.

отметил Аймагамбетов

Он поздравил преподавателей, сотрудников, студентов и жителей области с этим событием, подчеркнув, что оно станет важным этапом в истории вуза.