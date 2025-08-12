В Южном Прибайкалье обнаружили новые места обитания северных оленей

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Ученые обнаружили новые места обитания северного оленя в Байкальском заповеднике в Хамар-Дабане — горном хребте Южного Прибайкалья. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Озера Байкал» по итогам экспедиции «По следам северного оленя», в ходе которой ученые прошли более 100 км по труднодоступным участкам горной тундры.
Группировка оленей Хамар-Дабана относится к лесному подвиду северного оленя алтае-саянской популяции. Сама популяция насчитывает более 5 тыс. особей, но в Байкальском заповеднике северных оленей всего порядка двух десятков, и они считаются исчезающими.
«Новое открытие. В нескольких ключевых точках ученые обнаружили свежие следы жизнедеятельности северного оленя — погрызы, лежки, тропы. Но самое главное — эти следы обнаружены там, где раньше ученые лишь предполагали обитание оленей. Участники экспедиции рассказывают, что новые, только открытые человеком места обитания — как новые кусочки пазла — постепенно прорисовывают реальные границы владений этой изолированной группировки оленей», — говорится в сообщении фонда.
В ходе экспедиции ученые отобрали материал с фотоловушек, которые начали устанавливать с 2021 года. Благодаря этому материалу специалисты рассчитывают точно определить минимальную численность группировки северного оленя в Байкальском заповеднике. Сейчас достоверно подтверждено, что этих животных в районе Хамар-Дабана не менее 23. Также для науки важно понять половозрастной состав группы оленей и оценить реальную угрозу со стороны хищников.
«Эти олени оказались отрезаны от основной популяции алтае-саянского подвида много десятилетий назад, а сегодня являются уязвимой группировкой. Среди возможных причин деградации популяции — отсутствие генетического разнообразия, строительство дорог и инфраструктуры, ведущие к фрагментации ареала обитания животных, лесозаготовки и нелегальные охотничьи базы, лесные пожары и климатические изменения», — приведены в сообщении слова руководителя экспедиции Алексея Китаева.
В 2026 году ученые планируют начать безопасный отлов и мечение оленей спутниковыми ошейниками. Это позволит отслеживать перемещения животных круглый год.