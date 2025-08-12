В Южном Прибайкалье обнаружили новые места обитания северных оленей

В ходе экспедиции ученые отобрали материал с фотоловушек, которые начали устанавливать с 2021 года. Благодаря этому материалу специалисты рассчитывают точно определить минимальную численность группировки северного оленя в Байкальском заповеднике. Сейчас достоверно подтверждено, что этих животных в районе Хамар-Дабана не менее 23. Также для науки важно понять половозрастной состав группы оленей и оценить реальную угрозу со стороны хищников.