В Башкирии задержали нетрезвого водителя автобуса с пассажирами в салоне

В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург инспекторы ДПС составили административный протокол на 31-летнего водителя автобуса за отказ от проверки на опьянение. Об этом сообщил в своем тг-канале глава ГАИ региона Владимир Севастьянов.
Инспекторы ДПС остановили автобус «Газель Next» с пассажирами в салоне для проверки документов. При разговоре от водителя исходил запах алкоголя. От проверки на опьянение мужчина отказался.
На пьяного водителя составлен административный протокол, а автобус помещен на штрафстоянку.
