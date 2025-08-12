Ричмонд
В Башкирии задержали нетрезвого водителя автобуса с пассажирами в салоне

На 112 километре дороги Уфа-Оренбург ДПС задержали пьяного водителя автобуса с пассажирами в салоне.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург инспекторы ДПС составили административный протокол на 31-летнего водителя автобуса за отказ от проверки на опьянение. Об этом сообщил в своем тг-канале глава ГАИ региона Владимир Севастьянов.

Инспекторы ДПС остановили автобус «Газель Next» с пассажирами в салоне для проверки документов. При разговоре от водителя исходил запах алкоголя. От проверки на опьянение мужчина отказался.

На пьяного водителя составлен административный протокол, а автобус помещен на штрафстоянку.

