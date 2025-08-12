Сталинградский Эрмитаж откроется в 2027 году

«Это, наверное, самый сложный объект за последние 10−12 лет, который мы восстанавливали, — подчеркнул губернатор. — Но мы понимаем, что это исторический объект, который знает весь мир, и очень трепетно подходим к реализации всех работ. Они идут в графике, но мы видим также большую проблематику, которую надо решить нам вместе с конструкторами, инженерами».