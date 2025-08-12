Сталинградский Эрмитаж откроется в 2027 году

Андрей Бочаров вместе со специалистами обсудил вопросы реконструкции. Было особо отмечено, что сложность объекта и выявленные скрытые дефекты не помешают работам. Сроки сдачи сдвигать не будут — культурный центр, как и планировалось, должен быть открыт в 2027 году.
«В фондах музея сегодня находится более 13 тысяч объектов, среди которых произведения Айвазовского, Рериха, Машкова, Шишкина и многие другие работы великих художников, которых знает весь мир. Наша задача, создав современный центр изобразительного искусства, сделать так, чтобы все жители страны, Волгоградской области смогли увидеть красоту и мощь нашего искусства», — подчеркнул глава региона.
Масштабная реконструкция исторического здания ЦУМа началась в 2024 году. На начальном этапе работ были обнаружены серьезные повреждения несущих элементов, которые оставались скрытыми до начала демонтажа. Дополнительная экспертиза показала аварийное состояние несущих колонн на 1−4 этажах. Это потребовало пересмотра инженерных подходов и разработки новой стратегии.
В данный момент проводятся работы по укреплению элементов конструкции на 1−3 этажах, а также бетонируются стены шахты грузового лифта. Одновременно с этим осуществляется демонтаж парапета и лестничных пролетов.
«Это, наверное, самый сложный объект за последние 10−12 лет, который мы восстанавливали, — подчеркнул губернатор. — Но мы понимаем, что это исторический объект, который знает весь мир, и очень трепетно подходим к реализации всех работ. Они идут в графике, но мы видим также большую проблематику, которую надо решить нам вместе с конструкторами, инженерами».
Дополнительное обследование будет полностью завершено в течение 2025 года. Планируется, что уже в начале будущего года окончательные шаги по восстановлению здания определят на рабочей встрече эксперты и специалисты.
В обновленном здании откроют современный культурно-художественный комплекс, разместят экспозиционные галереи, интерактивную образовательную зону, площадку для организации мастер-классов, творческую мастерскую, кинозал, библиотеку музыкальной литературы, центр нашей легендарной землячки — всемирно известного композитора Александры Пахмутовой.
Губернатор подчеркнул, что переноса сроков готовности объекта не планируется. Полное окончание работ запланировано на 2027 год.
«Проект будет завершен, и в Волгоградской области, в нашей стране появится новый объект культурного наследия, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Это будет изобразительный центр имени Машкова, или, как мы в рабочем порядке говорим, наш Сталинградский Эрмитаж. Сталинградскому Эрмитажу — быть».