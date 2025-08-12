В центре Омска выставили на приватизацию ветеринарную станцию за 41 миллион рублей

Министерство имущественных отношений Омской области объявило о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса в центре города. Объект расположен на улице 30 лет ВЛКСМ, 40. На продажу выставлено само двухэтажное здание, гараж, все здания снабжены приборами учета и видеонаблюдением. Стартовая цена лота составляет 41,102 миллиона рублей.