В центре Омска выставили на приватизацию ветеринарную станцию за 41 миллион рублей

Министерство имущественных отношений Омской области объявило о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса в центре города. Объект расположен на улице 30 лет ВЛКСМ, 40. На продажу выставлено само двухэтажное здание, гараж, все здания снабжены приборами учета и видеонаблюдением. Стартовая цена лота составляет 41,102 миллиона рублей.
Аукцион запланирован на 11 сентября 2025 года. Помимо самого здания, покупатель сможет выкупить земельный участок под ветеринарной станцией. Стоимость участка составляет 17,44 миллиона рублей. Таким образом, общий бюджет сделки может составить около 58,5 миллионов рублей.
Победитель аукциона получит не только историческое здание в центре Омска, но и возможность использовать прилегающую территорию для дальнейшего развития проекта.
Ранее мы писали, что омичи бьют тревогу из-за пожаров в брошенном общежитии в городке Нефтяников.