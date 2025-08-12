Ричмонд
Мэр Иван Носков: в Самаре к началу 2026 года закупят еще 140 новых автобусов

Руководитель областного центра поделился планами по обновлению общественного транспорта.

Руководитель областного центра поделился планами по обновлению общественного транспорта.

Недавно Иван Носков заглянул на производственно-техническую площадку одного из основных перевозчиков в городе — ООО «Самара Авто Газ». Уточнил: предприятие занимается 80 маршрутами. Свой парк обновили на 80%.

«Оборудованы новые мойки для подвижного состава, в машинах установили системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, привели в порядок диспетчерскую, ввели меры соцподдержки для работников. К началу следующего года планируют купить свыше 140 автобусов», — добавил мэр.

Также напомнил: в нынешнем году организацию несколько раз штрафовали. В том числе летом за проблемы с климат-контролем в транспорте.

«Обязательно нужно обновлять производственные цеха, улучшать бытовые условия сотрудников», — подчеркнул глава Самары.

Ранее в столице региона за нарушения на маршруте № 480 перевозчика оштрафовали на 149 тыс. рублей.

