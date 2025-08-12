Мэр Иван Носков: в Самаре к началу 2026 года закупят еще 140 новых автобусов

Руководитель областного центра поделился планами по обновлению общественного транспорта.
Недавно Иван Носков заглянул на производственно-техническую площадку одного из основных перевозчиков в городе — ООО «Самара Авто Газ». Уточнил: предприятие занимается 80 маршрутами. Свой парк обновили на 80%.
«Оборудованы новые мойки для подвижного состава, в машинах установили системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, привели в порядок диспетчерскую, ввели меры соцподдержки для работников. К началу следующего года планируют купить свыше 140 автобусов», — добавил мэр.
Также напомнил: в нынешнем году организацию несколько раз штрафовали. В том числе летом за проблемы с климат-контролем в транспорте.
«Обязательно нужно обновлять производственные цеха, улучшать бытовые условия сотрудников», — подчеркнул глава Самары.
Ранее в столице региона за нарушения на маршруте № 480 перевозчика оштрафовали на 149 тыс. рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.