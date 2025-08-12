Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский зоопарк на несколько дней закроет проход к медвежатнику, там проходят техработы

Перед капремонтом, который ни разу не проводился, территорию решили просканировать.

В Калининградском зоопарке с 12 по 15 августа перекроют проход к медвежатнику. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

Перед капитальным ремонтом, который не проводился с 1940-х, территорию решили просканировать с помощью лазера. Это нужно для составления подробной 3D модели, где будут видны все слабые места.

«За всю многолетнюю историю наш медвежатник ни разу не закрывали и не перестраивали. Но всему приходит своя пора, и вот сейчас мы серьёзно взялись за него, значит, потребуется целый ряд технических обследований. Все эти данные лягут в основу проектно-сметной документации», — уточнили в зоопарке.

В июле Калининградскому зоопарку заморозили торги по обследованию медвежатника из-за жалобы со стороны бизнесменов.