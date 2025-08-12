Мединский высоко оценил сценарий фильма «Знамя Победы»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), председатель Союза писателей РФ Владимир Мединский заявил, что в сценарии будущего фильма «Знамя Победы» режиссера Игоря Угольникова с невероятной исторической скрупулезностью восстановлены последние дни и часы перед водружением знамени Победы над Рейхстагом.
Во вторник в Музее военной формы Мединский передал Золотую Звезду Героя России внуку Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в годы Великой Отечественной войны. Указ о присвоении Бересту звания Героя России подписал президент России Владимир Путин 17 июля 2025 года.
«Я недавно прочитал сценарий фильма “Знамя Победы”, подготовленный компанией Игоря Угольникова. Очень надеюсь, что этот фильм в ближайшие годы будет сделан и страна сможет его увидеть, потому что там с невероятной исторической скрупулезностью восстановлены последние дни и часы буквально перед водружением знамени Победы», — сказал Мединский журналистам.
Он отметил, что в сценарии фильма есть и Алексей Берест, который не только командовал знаменной группой, но еще в форме полковника договаривался о капитуляции гарнизона в Рейхстаге.
«Примерно полторы-две тысячи эсэсовцев было… Это такие уже совершенно обезумевшие. И вот лейтенант Берест, накинув полковничий китель сверху, уговаривал их сдаться. И уговорил, это был страшный риск для жизни», — рассказал Мединский.
При этом помощник президента подчеркнул, что имя Береста всегда было в учебниках и военных энциклопедиях.
«Историческую справедливость окончательно удалось восстановить решением президента именно сейчас», — добавил он.
Ранее иммерсивную постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» режиссера Игоря Угольникова показывали с 1 по 11 мая в кинопарке «Москино». В спектакле приняли участие народный артист РФ Алексей Кравченко, заслуженные артисты РФ Сергей Маховиков, Алексей Шевченков, Виктор Добронравов, Сергей Селин, Александр Андриенко, артисты театра и кино Алексей Колган, Иван Замотаев, Михаил Мамаев и другие. Также в постановке были задействованы артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, профессиональные каскадеры, а также много военной техники.
Сюжет постановки проводил зрителей по победоносным страницам Великой Отечественной войны в 1945 году: для зрителей создатели детализировали реконструкцию штурма Рейхстага советскими войсками и водружение Знамени Победы.
Режиссер Игорь Угольников не исключал, что в построенных декорациях в дальнейшем может быть снят фильм.