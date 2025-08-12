Мединский высоко оценил сценарий фильма «Знамя Победы»

«Я недавно прочитал сценарий фильма “Знамя Победы”, подготовленный компанией Игоря Угольникова. Очень надеюсь, что этот фильм в ближайшие годы будет сделан и страна сможет его увидеть, потому что там с невероятной исторической скрупулезностью восстановлены последние дни и часы буквально перед водружением знамени Победы», — сказал Мединский журналистам.