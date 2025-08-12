В Омской области нашли редкого сибирского углозуба

В Омской области жители села Гриневичи Тарского района обнаружили удивительное существо — сибирского углозуба. Это редкий вид хвостатых земноводных, который не так часто встречается в нашем регионе. Фото необычного тритона было опубликовано в паблике «Тарское Прииртышье», где местные жители поделились своим открытием.
Сибирский углозуб — это маленький тритон с приплюснутой головой и сжатым хвостом. Его окраска варьируется от серо-коричневого до буроватого с пятнышками и продольной полосой на спине. В длину эти существа достигают всего 12−13 см, и хотя их не назовёшь огромными, их вид всё же вызывает восхищение и немалую долю удивления. Местные жители отметили, что углозубы появляются на их участках и иногда встречаются целыми группами.
Эти земноводные предпочитают жить в местах с влажной почвой, таких как долины таёжных рек, берега озёр и болот. В такие места они мигрируют для размножения, откладывая икру в мелкие водоёмы в мае и июне. Молодые особи появляются на суше летом, а вот зимой тритоны прячутся в укромных местах с сентября по октябрь. При длительном вынужденном пребывании на солнце становятся вялыми и вскоре погибают. При температуре около 27° это земноводное погибает даже в тени.