В Омской области нашли редкого сибирского углозуба

Эти земноводные предпочитают жить в местах с влажной почвой, таких как долины таёжных рек, берега озёр и болот. В такие места они мигрируют для размножения, откладывая икру в мелкие водоёмы в мае и июне. Молодые особи появляются на суше летом, а вот зимой тритоны прячутся в укромных местах с сентября по октябрь. При длительном вынужденном пребывании на солнце становятся вялыми и вскоре погибают. При температуре около 27° это земноводное погибает даже в тени.