В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Оренбурга, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Казань, Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и два самолета, летевших в Оренбург.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.