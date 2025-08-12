Ричмонд
В аэропортах Казани и Оренбурга сняли ограничения

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Оренбурга, сообщила Росавиация.

«Аэропорты Казань, Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и два самолета, летевших в Оренбург.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.