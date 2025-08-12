Ростовские семьи с начала августа стали чаще брать образовательные кредиты

— Ростовская область — один из самых крупных студенческих центров страны. На Дону работает 27 высших учебных заведений, более 100 профессиональных образовательных организаций. Рост интереса жителей региона к образовательным кредитам — это, в первую очередь, следствие растущей осознанности у молодёжи и их родителей. Образование воспринимается как инвестиция в будущее, а государственная поддержка делает эту инвестицию максимально доступной. В этом году мы видим не только увеличение количества займов, но и изменение предпочтений абитуриентов: всё больше семей выбирают среднее профессиональное образование, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.