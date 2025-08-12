Ростовские семьи с начала августа стали чаще брать образовательные кредиты

На Дону завершилась летняя приемная кампания в вузы и колледжи на бюджетные места. Однако некоторые учебные заведения продолжают принимать заявления на платное обучение вплоть до второй половины августа. При этом эксперты фиксируют рост спроса к образовательным кредитам с государственной поддержкой. Так, только за первую неделю августа количество займов на обучение в регионе выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Сбере сообщили, что каждый день с начала августа жители Дона оформляли более 10 образовательных кредитов. А всего за первую неделю было выдано 72 таких кредита. Отмечается и рост популярности кредитов на обучение в средних профессиональных организациях — их было выдано почти в 3,5 раза больше.
При этом чаще стали брать образовательные кредиты клиенты младше 17 лет — выпускники 9-х и 11-х классов, выбирающие востребованные рабочие специальности и профессии.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба банка.
— Ростовская область — один из самых крупных студенческих центров страны. На Дону работает 27 высших учебных заведений, более 100 профессиональных образовательных организаций. Рост интереса жителей региона к образовательным кредитам — это, в первую очередь, следствие растущей осознанности у молодёжи и их родителей. Образование воспринимается как инвестиция в будущее, а государственная поддержка делает эту инвестицию максимально доступной. В этом году мы видим не только увеличение количества займов, но и изменение предпочтений абитуриентов: всё больше семей выбирают среднее профессиональное образование, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Сегодня лидирующую позицию среди донских университетов по числу предоставленных образовательных кредитов занимают Донской государственный технический университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и Южный федеральный университет. Помимо местных учебных заведений, жители региона охотно берут кредиты на обучение в столичных вузах, а также в университетах Волгограда, Казани и Саратова. Максимальный размер образовательного кредита в нынешнем учебном году достиг отметки в 1 376 000 рублей, минимальный же составил 73 000 рублей.