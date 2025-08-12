В Севастополе отключения мобильного интернета станут длительнее

«Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени», — уточнил глава города.
Чтобы минимизировать неудобства в период отключений, Развожаев рекомендует:
- предупредить близких о возможных ограничениях, особенно детей и пожилых людей, и согласовать порядок действий при отсутствии мессенджеров и социальных сетей;
- использовать голосовую связь и SMS при отсутствии доступа к интернету, а также иметь достаточный баланс на счете;
- держать запас наличных денег, так как банковские приложения и терминалы могут быть недоступны;
- записать номера служб такси и быть готовыми к звонкам от водителей, поскольку их навигационные программы также могут работать нестабильно;
- пользоваться только доверенными Wi-Fi-точками, избегая неизвестных открытых сетей из-за риска кражи данных;
- заранее скачать офлайн-карты в навигационных приложениях (Яндекс Навигатор, 2ГИС и др.) и потренироваться пользоваться ими без подключения к сети.
«Знаю, что в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность!», — подчеркнул губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупреждал, что мобильный интернет в республике и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Он отметил, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России.