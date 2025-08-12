В Севастополе отключения мобильного интернета станут длительнее

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупреждал, что мобильный интернет в республике и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Он отметил, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России.