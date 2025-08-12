Нижегородцам назвали программу на День города

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил праздничную программу Дня города 16 августа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Праздничные мероприятия начнутся с 12:00 и 15:00 во всех районах города. Главные концерты состоятся в 21:00. Так, в Ленинском районе возле ТЦ «Муравей» в это время выступит Стас Пьеха.
В Автозаводском парке выступит Юлианна Караулова. На сцене парка 1 Мая зрители смогут увидеть группу «Мираж». Жителям Московского района предлагают посетить концерт группы «Рефлекс» в ФОКе «Юность». На площади Буревестника в Сормовском районе свои хиты споет группа «Filatov & Karas».
Гостей парка «Швейцария» порадует выступление Натальи Ивановой в 20:00, а уже через час — группа «Iowa».
На главной сцене города на площади Минина и Пожарского выступит любимая нижегородцами группа «Uma2rman».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде не будут запускать салют в честь 804-летия города.