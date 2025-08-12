Ричмонд
В Краснодаре с балкона 8-го этажа сбежал питон

В Юбилейном микрорайоне Краснодара разгорелась настоящая «змеиная» драма: пропал питон, который таинственным образом выпал с балкона на восьмом этаже жилого дома на улице 70 лет Октября.

Источник: Новая Кубань

Об этом необычном происшествии сообщили 12 августа в телеграм-канале «Типичный Краснодар».

Необычный побег вызвал настоящий ажиотаж среди местных жителей. Владельцы питомца уверяют — змея не ядовита и неопасна, но все же просят быть внимательными и не пытаться ловить рептилию самостоятельно. Пока что загадочный беглец словно растворился в просторах Юбилейного — его судьба неизвестна, а семья хозяев пребывает в тревоге, мечтая о скором возвращении любимца. Кто обнаружит беглеца первым? Найдется ли он живым и невредимым? В Юбилейном сейчас говорят о самой необычной «пропаже» этого лета.