В Краснодаре с балкона 8-го этажа сбежал питон

Необычный побег вызвал настоящий ажиотаж среди местных жителей. Владельцы питомца уверяют — змея не ядовита и неопасна, но все же просят быть внимательными и не пытаться ловить рептилию самостоятельно. Пока что загадочный беглец словно растворился в просторах Юбилейного — его судьба неизвестна, а семья хозяев пребывает в тревоге, мечтая о скором возвращении любимца. Кто обнаружит беглеца первым? Найдется ли он живым и невредимым? В Юбилейном сейчас говорят о самой необычной «пропаже» этого лета.