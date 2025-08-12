Турецкая авиакомпания будет летать из Челябинска в Анталью и обратно

«Corendon Airlines возобновляет полеты из аэропорта имени И. В. Курчатова в Турцию по четвергам. Полетная программа заявлена по 13 ноября», — сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Также отправиться в Анталью из южноуральской столицы можно рейсами других перевозчиков: Azur Air — по средам и воскресеньям, «Уральские авиалинии» — по понедельникам, средам и субботам, Southwind Airlines — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Отметим, авиакомпании обслуживают маршрут в рамках чартерных перевозок. Билеты на рейсы продаются в составе туристических путевок.