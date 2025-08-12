Турецкая авиакомпания будет летать из Челябинска в Анталью и обратно

Также отправиться в Анталью из южноуральской столицы можно рейсами других перевозчиков: Azur Air — по средам и воскресеньям, «Уральские авиалинии» — по понедельникам, средам и субботам, Southwind Airlines — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.