Что даст реконструкция очистных в Анапе: официальная информация

«В Анапе практически в 2 раза возрастают объемы водопотребления в пиковые летние периоды. На сегодняшний момент мы практически вдвое превышаем проектную производительность очистных за счет мероприятий локального характера, которые мы из года в год осуществляли», — прокомментировал «ФедералПресс» замгенерального директора АО «Анапа Водоканал» Владислав Пахаруков.
После реконструкции получится почти в два раза увеличить мощности и довести их до ста тысяч кубометров в сутки. Работы будут вестись до 2028 года, а затраты на них составят четыре миллиарда рублей.
Имеющиеся сейчас мощности не позволяют развивать курорт, так как фактически инфраструктура загружена почти до максимума.
«Для Анапы это важное событие, результат правильной совместной работы команды мэрии города, правительства региона и правительства РФ направленной на разумную реализацию нашего главного градостроительного документа — генерального плана», — подчеркнул в комментарии для «ФедералПресс» вице-мэр города-курорта Анапа Виталий Воронов.