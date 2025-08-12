Ричмонд
В деревне Култук Усольского района открыли памятник солдату-освободителю

Аллею Памяти и Славы включили в туристический маршрут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Култук Усольского район открыли памятник солдату-освободителю. Средства на возведение скульптуры выделили активисты. Ветеран боевых действий Александр Воробьё стал автором этой идеи. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации района.

— В рамках проекта очистили от мусора территорию аллеи Памяти и Славы, установили скульптуру, обустроили зону для отдыха с лавочками, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Аллею Памяти и Славы в деревне Култук включили в туристический маршрут, в котором можно посетить часовню, клуб, родник «Серебряный» и пруд.

Авторы проекта смогли выполнить главную задачу: они сохранили историческое наследие и повысили уровень знаний жителей о подвигах своих односельчан.