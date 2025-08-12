Прокуратура Красноярска призвала к ответу чиновников за неочищенные ливневки

После мощных ливней 9−10 августа, когда город получил рекордные 64,7 мм осадков (что превысило месячную норму), прокуратура провела проверку работы коммунальных служб.
Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения в содержании ливневой канализации — более 180 км сетей и 6 тысяч колодцев не были своевременно очищены от мусора.
Руководителю Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства внесено представление с требованием немедленно устранить нарушения и подготовить систему к осенним паводкам. Особое внимание уделено ситуации в микрорайоне Белые Росы, где проверяется работа «КрасКома».
Напомним, что прошедшие ливни привели к масштабным подтоплениям на городских улицах, создав проблемы для тысяч красноярцев.