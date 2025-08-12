Два новых разворота появилось на Садовом кольце

«Благодаря проектам ЦОДД по переразметке на Садовом кольце открыли еще два новых разворота. Теперь водители могут сократить перепробег до 1,6 км, а время в пути — на четыре-пять минут в зависимости от маршрута. Продолжаем делать поездки по столице еще комфортнее и безопаснее для всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.