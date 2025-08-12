Ричмонд
Два новых разворота появилось на Садовом кольце

Два новых разворота организовали на Садовом кольце по проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по переразметке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря проектам ЦОДД по переразметке на Садовом кольце открыли еще два новых разворота. Теперь водители могут сократить перепробег до 1,6 км, а время в пути — на четыре-пять минут в зависимости от маршрута. Продолжаем делать поездки по столице еще комфортнее и безопаснее для всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что развороты открыли: перед проспектом Академика Сахарова на внешнюю сторону Садового кольца — можно сразу повернуть на ул. Большая Спасская и 1-й Коптельский пер., а затем выехать на проспект Мира; перед проспектом Академика Сахарова на внутреннюю сторону Садового кольца — теперь водители могут сразу повернуть на ул. Мясницкая. Кроме того, стали свободнее Орликов пер. и ул. Сретенка.

В ведомстве добавили, что благодаря переразметке появилась новая полоса на разворот — отдельный ряд длиной не менее 150 м, за счет этого поток автомобилей, который едет прямо по Садовому кольцу, не замедляется.

Как отмечается, развороты добавили за счет переразметки, не прибегая к расширению проезжей части. Так, на Садовом кольце не ездят фуры и грузовые машины, а современным легковым автомобилям хватает ширины существующих полос.

Также светофоры дополнят секциями на сигнал разворота. Машины смогут разворачиваться только на свой сигнал и не будут мешать другим направлениям.

