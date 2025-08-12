Два новых разворота появилось на Садовом кольце

«Благодаря проектам ЦОДД по переразметке на Садовом кольце открыли еще два новых разворота. Теперь водители могут сократить перепробег до 1,6 км, а время в пути — на четыре-пять минут в зависимости от маршрута. Продолжаем делать поездки по столице еще комфортнее и безопаснее для всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что развороты открыли: перед проспектом Академика Сахарова на внешнюю сторону Садового кольца — можно сразу повернуть на ул. Большая Спасская и 1-й Коптельский пер., а затем выехать на проспект Мира; перед проспектом Академика Сахарова на внутреннюю сторону Садового кольца — теперь водители могут сразу повернуть на ул. Мясницкая. Кроме того, стали свободнее Орликов пер. и ул. Сретенка.
В ведомстве добавили, что благодаря переразметке появилась новая полоса на разворот — отдельный ряд длиной не менее 150 м, за счет этого поток автомобилей, который едет прямо по Садовому кольцу, не замедляется.
Как отмечается, развороты добавили за счет переразметки, не прибегая к расширению проезжей части. Так, на Садовом кольце не ездят фуры и грузовые машины, а современным легковым автомобилям хватает ширины существующих полос.
Также светофоры дополнят секциями на сигнал разворота. Машины смогут разворачиваться только на свой сигнал и не будут мешать другим направлениям.