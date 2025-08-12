День города обошелся Нижнему Тагилу в 23 миллиона рублей

Празднование 303-го дня рождения обошлось Нижнему Тагилу в 23,2 миллиона рублей. Больше всего денег из этой суммы получила певица Юлия Чичерина, выступившая на празднике. Ей досталось 5,657 миллиона рублей. Об этом пишет издание Тагил. Лайф.
Концерт блогера Амирчика обошелся дешевле — певец получил 1,235 миллиона рублей.
На сцену за КДК «Современник» потратили 5,5 миллиона рублей, на эти деньги тут оборудовали звук, сцену, установили ограждения. Дополнительная сцена «Живой звук» на набережной обошлась в 594 миллиона рублей. Здесь выступали диджеи и рок-музыканты.
Салют с лазерным сопровождением обошелся городскому бюджету в 4,2 миллиона рублей, световое шоу на Старом Демидовском заводе — в 2,89 миллиона, водное представление в Театральном сквере — в 1,4 миллиона рублей, фестиваль духовых инструментов — 1,1 миллиона рублей.
День города — 2025 отметили в Нижнем Тагиле 9 августа.