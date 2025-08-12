День города обошелся Нижнему Тагилу в 23 миллиона рублей

Празднование 303-го дня рождения обошлось Нижнему Тагилу в 23,2 миллиона рублей. Больше всего денег из этой суммы получила певица Юлия Чичерина, выступившая на празднике. Ей досталось 5,657 миллиона рублей. Об этом пишет издание Тагил. Лайф.