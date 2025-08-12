В Батайске спасли пса, упавшего в глубокий колодец

В Батайске спасатели помогли псу, неосторожно угодившему в отрытый колодец. Доброе дело сняли на видео, сейчас ролик можно найти в телеграм-канале городской администрации.
Инцидент произошел в Западном переулке. Колодец с водой на дне оказался настолько глубоким, что пес после падения никак не мог выбраться самостоятельно. Его «плач» услышали местные жители, после этого люди позвонили в службу спасения.
В итоге на место приехали спасатели. Один из мужчин спустился вниз по приставной лестнице и поднял испуганного четвероногого на поверхность. Все закончилось благополучно, спасенный пес мокрый, но живой и здоровый, убежал подальше от колодца.
