Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске спасли пса, упавшего в глубокий колодец

В Батайске спасатели достали из колодца с водой испуганного пса.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске спасатели помогли псу, неосторожно угодившему в отрытый колодец. Доброе дело сняли на видео, сейчас ролик можно найти в телеграм-канале городской администрации.

Инцидент произошел в Западном переулке. Колодец с водой на дне оказался настолько глубоким, что пес после падения никак не мог выбраться самостоятельно. Его «плач» услышали местные жители, после этого люди позвонили в службу спасения.

В итоге на место приехали спасатели. Один из мужчин спустился вниз по приставной лестнице и поднял испуганного четвероногого на поверхность. Все закончилось благополучно, спасенный пес мокрый, но живой и здоровый, убежал подальше от колодца.

Подпишись на нас в Telegram.