В Подмосковье к 1 сентября откроют 26 школ

«К 1 сентября откроем 26, еще 7 — до конца года. Кроме того, 57 школ капитально отремонтируем по президентской программе», — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также в регионе ведут активную работу по привлечению и поддержке учителей. Так, в Подмосковье действуют меры поддержки специалистам — компенсация аренды жилья и социальная ипотека. «Кроме того, в этом году реализовали проект “Топ-100” для привлечения лучших учителей и выпускников российских вузов. Уже отобрали 100 педагогов, которые получат подъемные от 500 тыс. до 1,5 млн рублей и скоро приступят к работе в школах Подмосковья», — добавил губернатор.
Воробьев также отметил успехи учеников Московской области. «В 2025 году среди выпускников подмосковных школ 7 648 медалистов, 669 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Развиваем олимпиадное движение — в этом году наши школьники завоевали 550 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, 91 стал победителем», — подчеркнул он.