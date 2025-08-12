В Подмосковье к 1 сентября откроют 26 школ

Он добавил, что также в регионе ведут активную работу по привлечению и поддержке учителей. Так, в Подмосковье действуют меры поддержки специалистам — компенсация аренды жилья и социальная ипотека. «Кроме того, в этом году реализовали проект “Топ-100” для привлечения лучших учителей и выпускников российских вузов. Уже отобрали 100 педагогов, которые получат подъемные от 500 тыс. до 1,5 млн рублей и скоро приступят к работе в школах Подмосковья», — добавил губернатор.