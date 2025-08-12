На дороге Иркутск-Маркова введут временные ограничения 21 и 25 августа

На дороге Иркутск — Маркова (через мкр. Березовый), которая проходит по улице Лесная 21 и 25 августа введут ограничения движения. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала дирекции автодорог. Так, временные неудобства для водителей будут действовать с 10:00 до 10:30, с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 14:30.
— В эти промежутки времени проезд по дороге будет полностью ограничен для всех видов транспорта, кроме автомобилей экстренных служб и общественного транспорта, — уточнили в пресс-службе дирекции автодорог.
Такие меры ввели из-за работ по переустройству линии электропередач высокого напряжения. Ремонт охватит всю ширину дороги и будет проводиться по графику. Участок обозначат дорожными знаками. Автомобилисты смогут выбрать альтернативные маршрут и объезжать через Иркутск по улице Маршала Конева.