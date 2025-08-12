На дороге Иркутск-Маркова введут временные ограничения 21 и 25 августа

На дороге Иркутск — Маркова (через мкр. Березовый), которая проходит по улице Лесная 21 и 25 августа введут ограничения движения. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала дирекции автодорог. Так, временные неудобства для водителей будут действовать с 10:00 до 10:30, с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 14:30.