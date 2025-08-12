ТРАМПЛИН в Кудымкаре

9 августа в столице Коми-Пермяцкого округа Кудымкаре прошел приуроченный к 100-летию национальной территории музыкальный фестиваль ТРАМПЛИН.
Фестиваль собрал свыше 10 000 зрителей; более 150 участников — музыкантов, мастеров, организаторов активностей, торговцев; 20 музыкальных групп из 8 территорий. Работала 11 фестивальных площадок.
На фестивале впервые расправил огненные крылья главный его символ — 70-ти метровый трамплин-дракон: шоу, сочетающее игры пламени и фейерверк, сопровождало выступление главного хедлайнера — легендарной группы «Ария».
Специальным гостем фестиваля стал Саша Цой. А завершал фестивальную программу «Чёрный вторник» с хитами «Сектора газа».
У Фестлуна ТРАМПЛИН появился и свой гимн, созданный совместно с искусственным интеллектом и воплощённый в живом звучании группой «Альбион».