Милиция сказала, какие ножи могут иметь при себе грибники и рыбаки в Беларуси

Правоохранители пояснили, какие ножи могут иметь при себе грибники, туристы, рыбаки и охотники, чтобы не нарушить действующее законодательство Беларуси.
Правоохранители обратили внимание на то, что некоторые ножи могут быть отнесены к категории холодного оружия. Согласно букве закона, под холодным оружием в настоящее время понимается «оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения».
Сабли, шашки, ножи, кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, которые специально предназначены либо приспособлены для поражения живой цели — все это подпадает под классификацию холодного оружия.
Вместе с тем, есть объекты, которые являются ножами, но не относятся к холодному оружию. Речь идет о перочинных, кухонных, садовых и т.п. ножах, которые имеют хозяйственно-бытовое назначение.
Вопрос о том, является ли тот или иной предмет холодным оружием решается в конкретном случае посредством криминалистической экспертизы.
«Граждане, имеющие разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, имеют право приобрести охотничье холодное клинковое оружие. Указанное оружие регистрируется при его реализации торговым предприятием путем отметки в разрешении органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия», — подчеркивают правоохранители.
Следовательно, если у вас отсутствует лицензия на экспонирование или коллекционирование оружия, то вам запрещено иметь и носить при себе холодное оружие.
Ранее мы писали о жителе Витебской области, который посредством очень простой схемы втерся в доверие к пенсионерам, обманув их в общей сложности на 429 тысяч белорусских рублей (про мошенника, который пытался сбежать из Беларуси, но уже ждет решения суда под стражей — вот тут). Рассказывали мы и о том, что уроженец Минска певец Дмитрий Колдун поучаствовал в телешоу «Битва шефов» и имел невероятный успех (про то, что было дальше — вот тут).