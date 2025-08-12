Милиция сказала, какие ножи могут иметь при себе грибники и рыбаки в Беларуси

Ранее мы писали о жителе Витебской области, который посредством очень простой схемы втерся в доверие к пенсионерам, обманув их в общей сложности на 429 тысяч белорусских рублей (про мошенника, который пытался сбежать из Беларуси, но уже ждет решения суда под стражей — вот тут). Рассказывали мы и о том, что уроженец Минска певец Дмитрий Колдун поучаствовал в телешоу «Битва шефов» и имел невероятный успех (про то, что было дальше — вот тут).