В Казани пройдут гонки на «Драконах» возле нового театра Камала

Яркие необычные гонки пройдут на лодках «Дракон» в водной акватории озера Нижний Кабан, у нового здания театра имени Камала 17 августа в 10.00, рассказал на брифинге замглавы Минпромторга Татарстана Герман Лернер.
Событие станет частью культурной программы Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».
В этом году они состоятся на площадке у нового театра имени Камала: спортивная часть праздника — гонки на лодках «Дракон» между ведущими предприятиями Татарстана. Гонки проводят на лодках, украшенных головой и хвостом дракона, в лодке барабанщик, задающий ритм, 10 гребцов и рулевой (в составе каждой команды должна быть обязательно хотя бы одна женщина).
На сцене будет организован концерт с участием китайских студентов Казани. В зоне мастер-классов гостей научат писать иероглифы, можно будет сыграть в национальную игру ГО, познакомиться с китайскими спортивными дисциплинами.
Китайский праздник Дуаньу имеет древнюю историю, входит в список нематериального культурного наследия Китайской Народной Республики. Традицию решили продолжить во время бизнес-форума «РОСТКИ».
Гонки организуют при поддержке Министерства промышленности и торговли Татарстана — для знакомства татарстанцев с культурой и традициями Поднебесной. Инициатива получила поддержку Генконсульства КНР в Татарстане. Соревнования способствуют целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Праздник ориентирован на популяризацию водного спорта. Официальный организатор гонки — федерация гребли на байдарках и каноэ РТ, возглавляет которую заместитель Премьер-министра республики — министр промышленности и торговли Олег Коробченко.