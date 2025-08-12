В аэропортах Ижевска и Нижнекамска сняли ограничения

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Нижнекамска, информирует Росавиация.
«Аэропорты Ижевск Нижнекамск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли”: два самолета, летевших в Ижевск, один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.