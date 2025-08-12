Депутат ГД РФ Говырин: в сентябре трем категориям пенсионеров повысят выплаты

Граждан, отметивших 80-летие в августе — их фиксированная выплата увеличится ровно в два раза, достигнув 17 815 рублей без учёта дополнительных надбавок. Эта мера предусмотрена для компенсации возрастных ограничений и повышенных потребностей в медицинском обслуживании.