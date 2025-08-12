Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД РФ Говырин: в сентябре трем категориям пенсионеров повысят выплаты

Сентябрь принесёт существенное увеличение пенсионных выплат трём категориям россиян.

Сентябрь принесёт существенное увеличение пенсионных выплат трём категориям россиян. Согласно разъяснениям депутата Госдумы Алексея Говырина для ТАСС, автоматический перерасчёт коснётся:

Граждан, отметивших 80-летие в августе — их фиксированная выплата увеличится ровно в два раза, достигнув 17 815 рублей без учёта дополнительных надбавок. Эта мера предусмотрена для компенсации возрастных ограничений и повышенных потребностей в медицинском обслуживании.

Лиц, получивших I группу инвалидности — им также положена двойная фиксированная выплата. Особенностью является возможность дополнительного увеличения на 2 969 рублей за каждого иждивенца, что особенно актуально для семей с детьми-инвалидами.

Работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность — они получат все пропущенные за период работы индексации. Стоит отметить, что перерасчёт происходит автоматически в течение 3 месяцев после увольнения.

Как подчеркнул Говырин, все изменения реализуются через централизованную информационную систему ПФР без необходимости личного обращения граждан. Данные поступают из ЕГИССО, реестров МСЭ и сведений от работодателей, что минимизирует бюрократические процедуры для получателей выплат.