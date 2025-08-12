Депутат ГД РФ Говырин: в сентябре трем категориям пенсионеров повысят выплаты

Сентябрь принесёт существенное увеличение пенсионных выплат трём категориям россиян. Согласно разъяснениям депутата Госдумы Алексея Говырина для ТАСС, автоматический перерасчёт коснётся:
Граждан, отметивших 80-летие в августе — их фиксированная выплата увеличится ровно в два раза, достигнув 17 815 рублей без учёта дополнительных надбавок. Эта мера предусмотрена для компенсации возрастных ограничений и повышенных потребностей в медицинском обслуживании.
Лиц, получивших I группу инвалидности — им также положена двойная фиксированная выплата. Особенностью является возможность дополнительного увеличения на 2 969 рублей за каждого иждивенца, что особенно актуально для семей с детьми-инвалидами.
Работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность — они получат все пропущенные за период работы индексации. Стоит отметить, что перерасчёт происходит автоматически в течение 3 месяцев после увольнения.
Как подчеркнул Говырин, все изменения реализуются через централизованную информационную систему ПФР без необходимости личного обращения граждан. Данные поступают из ЕГИССО, реестров МСЭ и сведений от работодателей, что минимизирует бюрократические процедуры для получателей выплат.