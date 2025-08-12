Еще одна авиакомпания будет возить свердловчан в Египет

Ранее мы писали, что россияне массово покупают и бронируют зимние и новогодние туры в Египет, несмотря на рост цен в отелях. По сравнению с зимой 2024−2025 годов цены в египетских гостиницах на сезон 2025−2026 выросли на 14%. Это выше, чем на других популярных направлениях.