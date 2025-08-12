Еще одна авиакомпания будет возить свердловчан в Египет

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737−800, рассчитанных на 189 пассажиров. Полеты станут выполняться с частотой один раз в 3−5 дней до 24 октября.
Ранее мы писали, что россияне массово покупают и бронируют зимние и новогодние туры в Египет, несмотря на рост цен в отелях. По сравнению с зимой 2024−2025 годов цены в египетских гостиницах на сезон 2025−2026 выросли на 14%. Это выше, чем на других популярных направлениях.
По мнению экспертов отрасли, повышению интереса к Египту способствуют несколько факторов. Это улучшение качества сервиса в местных отелях, расширение полетных программ и растущая популярность шопинга.