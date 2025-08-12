В Иркутске пройдут Всероссийские соревнования по легкой атлетике

Всероссийские соревнования по легкой атлетике пройдут в Иркутске 15 и 16 августа на стадионе ИРНИТУ. По заявкам, в турнире должны продемонстрировать свои навыки около 300 спортсменов из Иркутской, Кемеровской, Омской областей, Забайкальского, Алтайского, Хабаровского, Красноярского краев, Республики Бурятия и других регионов страны. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта Приангарья.
— В программе соревнований бег на дистанции от 100 до 5000 метров, а также на 100, 110 и 400 метров с барьерами. Легкоатлеты определят лучших в прыжке в высоту, в длину, с шестом и толкании ядра. Также судьи посмотрят на выступления участников многоборья и бега на 3000 м с препятствиями, — рассказали в пресс-службе минспорта.
По традиции на турнире выступят сильнейшие спортсмены сборной Иркутской области. 15 августа в 15:40 пройдет парад участников. Соревнования начнутся в 14:30, а в 18:00 состоится церемония награждения. На следующий день, 16 августа, забеги стартуют в 10:00, а победителей и призеров огласят в 13 часов.