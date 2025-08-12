В Иркутске пройдут Всероссийские соревнования по легкой атлетике

— В программе соревнований бег на дистанции от 100 до 5000 метров, а также на 100, 110 и 400 метров с барьерами. Легкоатлеты определят лучших в прыжке в высоту, в длину, с шестом и толкании ядра. Также судьи посмотрят на выступления участников многоборья и бега на 3000 м с препятствиями, — рассказали в пресс-службе минспорта.