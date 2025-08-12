Под Брянском нашли фрагменты украшений III века нашей эры

«Такого не было здесь найдено до этого. Это фрагмент — ровно половина стеклянной бусины белого цвета с двумя горизонтальными параллельными вставками красного стекла, между которыми расположено зеленое стекло в виде синусоиды на поверхности бусины. Бусина, естественно, импортная, античная. И самая крупная находка круга восточноевропейских выемчатых эмалей, но без эмали — фрагмент — почти половина шейной витой гривны из бронзы. Гривна — это статусная вещь, у простого человека вряд ли они были; она без вставок кольцевых по краям, но есть ушки, длина — 12−15 см», — рассказал собеседник агентства, добавив, что находки можно датировать, предположительно, III веком нашей эры.