В Уфе полиция задержала женщину-наркокурьера

В Уфе сотрудники полиции задержали 45-летнюю женщину, которая была наркокурьером. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
При личном досмотре и обыске квартиры уфимки полицейские обнаружили и изъяли около 100 готовых закладок с более 75 граммами подозрительного порошка. Экспертиза установила, что это наркотик. На мобильном телефоне женщины нашли информацию о тайниках с запрещенными веществами.
Уфимка работала наркокурьером около трех месяцев. Она получала наркотики от куратора из интернет-магазина через закладки для распространения по городу.
Женщина признала вину, сейчас она находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.
