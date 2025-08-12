В Уфе полиция задержала женщину-наркокурьера

При личном досмотре и обыске квартиры уфимки полицейские обнаружили и изъяли около 100 готовых закладок с более 75 граммами подозрительного порошка. Экспертиза установила, что это наркотик. На мобильном телефоне женщины нашли информацию о тайниках с запрещенными веществами.