Губернатор Федорищев 12 августа вручил госнаграды отличившимся жителям региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл торжественную церемонию вручения государственных наград — признание в адрес тех, чей труд стал опорой для развития региона.
Среди награждённых — врачи, педагоги, работники ключевых промышленных предприятий, а также многодетные матери, удостоенные знака «Материнская доблесть».
«Всегда, на каждом таком награждении испытываю особые чувства. Это и гордость, и невероятный заряд вдохновения, мотивации. Потому что вижу реальных людей, которые каждый день делают нашу область сильнее», — отметил Федорищев.
Он подчеркнул, что вклад медиков и учителей, работающих в условиях высоких нагрузок, невозможно переоценить.
Особое внимание глава региона уделил матерям, воспитывающим трёх и более детей.
«Это круглосуточный, ежедневный, многолетний труд. Он заслуживает не просто благодарности — он заслуживает глубокого уважения», — сказал он, вручая награды.
Церемония прошла в атмосфере искренних эмоций и признания. Многие из награждённых — люди, десятилетиями посвятившие себя профессии, не ища славы, но получившие её по праву.
«Дорогие друзья! Спасибо за труд, за любовь к своему делу. Гордимся вами!» — обратился к присутствующим губернатор.
