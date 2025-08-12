Творог против «Оземпика»: правда ли продукты белого цвета помогают похудеть

В еде белого цвета содержится бактерия, которая снижает вес в два с половиной раза быстрее, чем препарат для похудения «Оземпик». По словам ученых, она способна синтезировать белки RORDEP1 и RORDEP2 в кишечнике — оба они похожи на гормон иризин, который вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок и и отвечает за сжигание жира и регулировку метаболизма. Эта бактерия присутствует в продуктах преимущественно белого цвета: цветной капусте, яйцах, куриной грудке, молоке, твороге. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, действительно ли белые продукты могут помочь избавиться от лишнего веса.
По ее словам, не все продукты белого цвета стимулируют выработку этих белков в кишечнике. Например, сахар и рафинированная мука тоже белые, но если налегать на них в надежде похудеть, эффект будет совершенно обратным.
— Все не так просто. Цветная капуста, яйца, куриная грудка, молоко и творог действительно полезны, но дело в том, что любой продукт так или иначе влияет на многие аспекты в нашем организме и, в частности, на работу бактерий. Но для этого нужны определенные условия и баланс микрофлоры кишечника. Эти бактерии синтезируют различные вещества, которые отдаленно могут быть похожи по действию с гормоном иризином — веществом, которое способно уменьшать количество жира в организме, воспаление и стимулировать выработку определенных веществ, то есть влиять на работу митохондрий, предотвратить нейровегетативные заболевания, например болезнь Альцгеймера. Но они не провоцируют выработку именно этого гормона, — отметила она.
Эксперт объяснила, что иризин воздействует на экспрессию определенных генов через биохимическую цепочку и переводит белый жир в бурый, который имеет много «электростанций» (митохондрий). Однако иризин выделяется как компенсаторная реакция организма для защиты от потери тепла во время физических нагрузок, преимущественно на холоде.
— Но говорить о том, что человек, потребляя большое количество продуктов белого цвета, будет стимулировать выработку белков, действие которых подобно иризину, преждевременно. Возможно, в будущем появятся технологии и механизмы, которые будут стимулировать выработку именно этого гормона, но на данный момент это возможно только естественным путем через физические нагрузки при низких температурах, — отметила Соломатина.
При этом диетолог добавила, что наука не стоит на месте, а исследования продолжаются.
— Я думаю, что нас будут ждать сюрпризы и открытия в этой области. Но, к сожалению, есть килограммами эти продукты и надеяться на похудение не стоит, — заключила собеседница «ВМ».
