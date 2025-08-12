Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым и Херсонскую область связал новый автобусный маршрут

Из Симферополя в Скадовск Херсонской области теперь ежедневно курсирует автобус.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.

Отправление из крымской столицы в 16:10, прибытие в Скадовск в 21:10. В обратном направлении автобус выезжает в 09:00 и прибывает в Симферополь к 14:00. По пути предусмотрены остановки в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и Каланчаке.

Ранее сообщалось, что с 9 августа действует межрегиональный автобусный маршрут, напрямую связывающий полуостров с Астраханью.

Напомним, открыт также новый межрегиональный автобусный маршрут, следующий из Симферополя в Брянск.