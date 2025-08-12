Крым и Херсонскую область связал новый автобусный маршрут

Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.
Отправление из крымской столицы в 16:10, прибытие в Скадовск в 21:10. В обратном направлении автобус выезжает в 09:00 и прибывает в Симферополь к 14:00. По пути предусмотрены остановки в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и Каланчаке.
Ранее сообщалось, что с 9 августа действует межрегиональный автобусный маршрут, напрямую связывающий полуостров с Астраханью.
Напомним, открыт также новый межрегиональный автобусный маршрут, следующий из Симферополя в Брянск.