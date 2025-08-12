«Радиостанция Судного дня» повторила 6 сигналов, переданных перед началом СВО

Назначение и содержание передач остаётся неясным. Эксперты отмечают, что аббревиатура и первые цифры, вероятно, указывают на адресатов. Некоторые комментаторы связали слово «Дружность» с предстоящей встречей президентов России и США на Аляске 15 августа, однако официального подтверждения этой версии нет.