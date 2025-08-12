«Радиостанция Судного дня» повторила 6 сигналов, переданных перед началом СВО

11 августа российская военная радиостанция УВБ-76 передала шесть закодированных сообщений, идентичных сигналам января 2022 года. Об этом сообщает Царьград.
Сравнительный анализ показал полное совпадение кодовых слов и цифровых последовательностей с передачами за 6−10 января 2022 года. Отличия наблюдались только в начальных цифровых группах. Сообщения содержали аббревиатуру НЖТИ, числовые комбинации и зашифрованные слова — «Счесолуб» и «Дружность».
Назначение и содержание передач остаётся неясным. Эксперты отмечают, что аббревиатура и первые цифры, вероятно, указывают на адресатов. Некоторые комментаторы связали слово «Дружность» с предстоящей встречей президентов России и США на Аляске 15 августа, однако официального подтверждения этой версии нет.