Операторы предупредили о возможных отключениях мобильного интернета в Крыму

На период ограничений для абонентов «Волны» отправка СМС будет бесплатной. Также им предоставят пакеты дополнительных минут для звонков на номера в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Домашний интернет будет работать в штатном режиме, добавили в компании.
В конце июля в Крыму из-за обеспечения мер безопасности переставал работать мобильный интернет у «Волна Мобайл», МТС и «Миранда Медиа». В начале августа власти Крыма сообщали о введении веерных отключений мобильного интернета на несколько часов или дней.