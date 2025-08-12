Операторы предупредили о возможных отключениях мобильного интернета в Крыму

В некоторых городах Крыма и в Севастополе может быть ограничен мобильный интернет для абонентов «Волны» и других операторов связи. Об этом сообщили «Ъ» в «АйСи Групп» (включает операторы «Волна» и +7Телеком). В компании уточнили, что ограничения возможны «в течение периода времени», а вводят их «для исполнения требований по обеспечению безопасности».