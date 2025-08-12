В Омской области уничтожена партия зараженных цветов из Китая

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области предотвратили попытку ввоза опасного карантинного вредителя на территорию региона. В ходе проверки на складе временного хранения в партии срезанных цветов оксипеталума (около 3 тысяч штук) был обнаружен калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella occidentalis) — опасный вредитель, представляющий серьезную угрозу для сельского хозяйства и декоративного цветоводства.
Лабораторная экспертиза Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердила наличие жизнеспособных особей вредителя. Для предотвращения его распространения вся зараженная продукция была уничтожена.
Это уже второй случай в 2025 году, когда в Омской области выявляют цветы, зараженные калифорнийским трипсом, ввозимые из-за рубежа. С начала года Россельхознадзор зафиксировал более 40 нарушений, связанных с карантинными организмами, что подчеркивает важность усиления контроля за импортной растительной продукцией.
