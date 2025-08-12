В Омской области уничтожена партия зараженных цветов из Китая

Это уже второй случай в 2025 году, когда в Омской области выявляют цветы, зараженные калифорнийским трипсом, ввозимые из-за рубежа. С начала года Россельхознадзор зафиксировал более 40 нарушений, связанных с карантинными организмами, что подчеркивает важность усиления контроля за импортной растительной продукцией.