В России разработали тест-систему для диагностики отклонений плода у беременных

Субботовская добавила, что тест-система позволяет выявлять такие хромосомные патологии, как синдромы Дауна, Эдвардса и Патау. «Конечно, это не является показателем для прерывания беременности. Но генетика дает толчок, если есть сомнения в результатах скрининга, в сторону отказа от инвазивной диагностики», — пояснила ученый.