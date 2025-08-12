10 млрд рублей выделят на модернизацию водоснабжения в Ростовской области

В Ростовской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры в части улучшения водоснабжения планируют выделить более 10 млрд рублей, при этом 3,2 млрд рублей из указанной суммы должны поступить из федерального бюджета. Об этом сообщили в минЖКХ региона.
Средства намерены потратить в течение первых трех лет реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Программа рассчитана на период с 2025 по 2030 год.
В частности, уже в 2025 году планируют начать строительство шести крупных объектов водоснабжения.
Например, в селе Кулешовка Азовского района намерены проложить 45 км водопроводных сетей. По завершению этой задачи к концу 2027 года чистой водой будут обеспечены 12 тысяч человек.
В Мясниковском районе к 2027 году собираются завершить 18-километровый водопровод от хутора Ленинаван до села Большие Салы. Это улучшит подачу ресурса в дома пяти тысяч человек.
В Чертковском районе намерены привести в порядок 44 км сетей. Предполагается, что в 2027 году проблема водоснабжения решится для десяти тысяч жителей поселка Чертково.
Также работы по улучшению сетей водоснабжения планируют в Приморском сельском поселении Неклиновского района и в Хлеборобном сельском поселении Целинского района. Кроме этого, в 2026 году ожидается строительство водопроводных сетей в поселках Восточном и Садовом Родионово-Несветайского района, а также в новочеркасском хуторе Епифанове.
— Реализация этих планов значительно улучшит состояние наших коммунальных объектов, и в частности — сетей водоснабжения, степень износа которых довольно высокая. Наша задача — эту проблему решать, чтобы люди были обеспечены водой и теплом, — подчеркнул заместитель губернатора Владимир Ревенко.
Напомним, ранее врио главы региона Юрий Слюсарь поручил пересмотреть бюджетные приоритеты. При сохранении социальных обязательств особое внимание будет уделено обновлению коммунальной инфраструктуры региона.
