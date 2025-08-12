10 млрд рублей выделят на модернизацию водоснабжения в Ростовской области

Также работы по улучшению сетей водоснабжения планируют в Приморском сельском поселении Неклиновского района и в Хлеборобном сельском поселении Целинского района. Кроме этого, в 2026 году ожидается строительство водопроводных сетей в поселках Восточном и Садовом Родионово-Несветайского района, а также в новочеркасском хуторе Епифанове.