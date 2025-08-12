Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Иркутска опубликовала двенадцатую серию проекта «ПроИркутск»

Двенадцатым гидом проекта стал председатель Думы Евгений Стекачев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.

Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.

Двенадцатым гидом проекта стал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. В своей серии, вышедшей 12 августа, он рассказал про здание городской администрации. В 1806 году два дома, которые находились на этом месте, соединили воедино и там располагалась резиденция генерал-губернаторов.

— Именно здесь зародилась Сибирская реформа, которая кардинально изменила жизнь всего населения. Также там работала казенная палата, военно-окружной штаб. Городская Дума въехала сюда в 1876 году, — сообщили в администрации.

Тринадцатая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.