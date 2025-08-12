Администрация Иркутска опубликовала двенадцатую серию проекта «ПроИркутск»

Двенадцатым гидом проекта стал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. В своей серии, вышедшей 12 августа, он рассказал про здание городской администрации. В 1806 году два дома, которые находились на этом месте, соединили воедино и там располагалась резиденция генерал-губернаторов.