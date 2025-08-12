Администрация Иркутска опубликовала двенадцатую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Двенадцатым гидом проекта стал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. В своей серии, вышедшей 12 августа, он рассказал про здание городской администрации. В 1806 году два дома, которые находились на этом месте, соединили воедино и там располагалась резиденция генерал-губернаторов.
— Именно здесь зародилась Сибирская реформа, которая кардинально изменила жизнь всего населения. Также там работала казенная палата, военно-окружной штаб. Городская Дума въехала сюда в 1876 году, — сообщили в администрации.
Тринадцатая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.