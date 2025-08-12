Губернатор Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям Самарской области

«Особо хочу отметить многодетных матерей, награжденных знаком отличия “Материнская доблесть”. Напомню, что 2025 год объявлен в нашем регионе Годом многодетной семьи. И этот год открывает Десятилетие многодетной семьи. Как бы не было трудно, мы должны создавать все условия, чтобы таких семей у нас становилось все больше, и они чувствовали заботу и опору», — подчеркнул глава региона.