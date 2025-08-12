Состоится первый эксперимент по имплантации тканей, напечатанных на 3D-принтере

По его информации, эксперименты будут проведены на десяти пациентах, которым необходима абдоминопластика. Как поясняет профессор пластической хирургии Гётеборгского университета Ларс Кёльби, у пациентов с помощью липосакции заберут немного жира, обработают его, смешают с содержащими наноцеллюлозу и альгинат биочернилами, которые уже используются в медицине, напечатают ткань и имплантируют обратно. Отмечается, что уже проводились успешные эксперименты на животных.