Нейросеть в Петербурге научили выявлять борщевик

В настоящий момент восемь мобильных нейросетевых комплексов «Городовой» с новой подключенной функцией на ежедневной основе осуществляют мониторинг территорий во всех районах Петербурга по 186 маршрутам. При обнаружении борщевика собственникам территорий в автоматическом режиме назначается штраф в размере 100 тыс. рублей.