Переселенцы с Украины провели в Крыму флешмоб «Я русский»

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Переселенцы с Украины провели в Симферополе патриотический флешмоб «Я русский», сообщила РИА Новости представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко.
Флешмоб посвящен Международному дню молодежи.
«В Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни “Я русский”, — сказала Бурлаченко.
В свою очередь глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко заявил РИА Новости, что флешмоб призван показать общие культурные музыкальные ценности, объединяющие российский, украинский и белорусский народы.
«Несмотря на политические разногласия и искусственно созданные барьеры, нас объединяет богатая общая история и культура. Музыка, как универсальный язык, способна преодолевать любые границы и находить отклик в сердцах людей независимо от их национальности или политических убеждений», — сказал Бондаренко.