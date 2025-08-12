В КНР 3D-биопринтеры адаптировали для персонализации лечения рака почки

Для решения этой проблемы китайские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий при помощи систем трехмерной биопечати послойно собирать органоиды, повторяющие по структуре опухоли в почках пациентов. Процедуру можно проводить в полностью автоматическом режиме и при этом одновременно печатать большое число трехмерных аналогов новообразований, сохраняющих при этом ту же среду и «рисунок» активности генов, как и в клетках настоящей опухоли в теле пациента.